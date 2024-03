Final Fantasy 7 Rebirth: l'esclusiva PS5 'è la chiave per il successo', rivela Kitase

L'esclusiva PS5 di Final Fantasy 7 Rebirth è al centro della discussione intavolata da Yoshinori Kitase con i giornalisti del Washington Post: il Producer del nuovo kolossal GDR di Square Enix sostiene che il mancato approdo in multipiattaforma è stato essenziale per lo sviluppo di aspetti come l'open world.

Ai microfoni del Washington Post, l'alto esponente di Square Enix sostiene infatti che "se Final Fantasy 7 Rebirth non fosse nato per essere fruito su un'unica piattaforma, la mappa del mondo non sarebbe stata così aperta e il design del gioco avrebbe potuto regredire in modo significativo".

A detta di Kitase, quindi, un eventuale approdo in multipiattaforma di Final Fantasy 7 Rebirth avrebbe comportato dei sacrifici tali da stravolgere l'esperienza ludica, narrativa e contenutistica da restituire agli emuli di Cloud e compagni, in ragione del lavoro supplementare da svolgere per garantire la più ampia compatibilità del titolo su una rosa di sistemi (e configurazioni hardware, come nel caso del PC) ben più ampia.

Sempre in merito al lavoro portato avanti da Square Enix per dare forma a FF7 Rebirth, Kitase sottolinea la lungimiranza della casa di sviluppo e produzione giapponese nel consentirgli di guidare un team composto da oltre l'80% dei membri tra designer, autori, progettisti, programmatori e artisti digitali che si erano occupati del precedente FF7 Remake. Stando a quanto sostenuto da Kitase, questa scelta, unita alla decisione di portare il gioco solo ed esclusivamente su PS5, ha "evitato al mio team di svolgere compiti troppo laboriosi e dispendiosi, soprattutto in termini di tempo. Non abbiamo dovuto riqualificare il personale e siamo riusciti a trasferire da subito tutte le mansioni richieste, non ci sono state perdite di tempo o intoppi nello sviluppo".

E voi, cosa ne pensate al riguardo? Prima di lasciarvi ai commenti vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Final Fantasy 7 Rebirth.