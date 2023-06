Final Fantasy 7 Rebirth è esclusiva PS5 o esce anche su PS4, Xbox Series X e PC?

I rumor lo avevano preannunciato ed effettivamente è successo: Square Enix ha annunciato Final Fantasy VII Rebirth al Summer Game Fest, mostrando un trailer del gioco e confermando la finestra di lancio fissata per l'inizio del 2024.

Final Fantasy 7 Rebirth sarà su due dischi a parte questo però l'unica altra informazione "tecnica" che abbiamo riguarda il solo lancio su PlayStation 5, così come nel caso di Final Fantasy XVI.

Final Fantasy 7 Rebirth è esclusiva PS5, almeno per il momento, chiaramente nulla vieta che in futuro il gioco possa uscire anche su altre piattaforme e se PS4 sembra esclusa (con grande dispiacere di coloro che hanno giocato a Final Fantasy VII Remake e non hanno ancora acquistato la console current-gen di Sony) un debutto su PC sembra decisamente probabile, magari in versione estesa e aggiornata come accaduto con Final Fantasy VII Remake Intergrade.

L'arrivo su Xbox Series X appare invece improbabile a causa delle presunte frizioni tra Square Enix e Microsoft anche se Phil Spencer sembra sia al lavoro per migliorare i rapporti con l'azienda giapponese, che da tempo sembra essere maggiormente legata a Sony e al mondo PlayStation.

Final Fantasy 7 Rebirth è atteso su PS5 per l'inizio del 2024, la data di uscita precisa non è ancora stata annunciata.