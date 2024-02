Final Fantasy 7 Rebirth: l'esclusiva PS5 è in Unreal Engine 5?

Ormai manca poco all'approdo sugli scaffali dell'esclusiva PlayStation 5 più attesa della prima metà del 2024. In attesa del suo arrivo, scopriamo quale motore grafico utilizza Final Fantasy 7 Rebirth.

A differenza di quello che pensano molti, il gioco Square Enix gira in Unreal Engine 4 e non fa quindi uso della quinta iterazione del motore grafico Epic Games. Il motivo per cui gli sviluppatori non hanno scelto l'Unreal Engine 5 è molto semplice ed è stato spiegato nel corso di un'intervista da Naoki Hamaguchi, il game director.

Stando alle parole di Hamaguchi, Square Enix ha deciso di non adottare il motore che muove Fortnite Capitolo 5 e una miriade di altre produzioni videoludiche poiché non è ancora possibile sfruttarlo al massimo e molte delle sue funzionalità sono ancora in via di sviluppo. Un eventuale passaggio all'Unreal Engine 5 avrebbe inoltre influito sui tempi di sviluppo, allontanando così l'arrivo del gioco nei negozi.

È forse per questo che, come viene sottolineato anche nella recensione di Final Fantasy 7 Rebirth, il nuovo capitolo per PlayStation 5 non compie enormi passi in avanti rispetto alla versione next-gen del suo predecessore e con l'ausilio dell'Unreal Engine 5 avremmo potuto trovarci di fronte ad un prodotto visivamente migliore.

