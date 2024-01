Final Fantasy 7 Rebirth: un famoso minigioco non ci sarà, arriva la conferma

Naoki Hamaguchi, direttore di Final Fantasy VII Rebirth, ha svelato in un video di GameInformer che la seconda parte di Final Fantasy 7 Remake non conterrà il celebre minigioco dello snowboard.

Come parte del video Rapid Fire Question, Naoki Hamaguchi ha risposto a 129 domande su Final Fantasy VII Rebirth e in questa occasione ha confermato l'assenza del minigioco dello snowboard, senza però approfondire la questione. In alcune vecchie interviste, era stata in realtà anticipata la mancata presenza del minigioco dello snowboard, poiché nel gioco originale il minigame si sblocca in una fase avanzata che Rebirth non tratta. Lo vedremo magari in Final Fantasy 7 Remake Parte 3?

Final Fantasy VII Rebith è quasi pronto, l'uscita su PlayStation 5 è fissata per il 29 febbraio e dunque non manca molto all'arrivo della seconda parte di Final Fantasy VII Remake. Recentemente Square Enix ha parlato dell'importanza della World Map, se volete saperne di più vi rimandiamo alla nostra intervista esclusiva a Yoshinori Kitase e Naoki Hamaguchi.

Con Rebirth, Square Enix porta avanti l'arco narrativo di Final Fantasy VII ma il gioco può essere giocato anche come titolo a se stante, non necessariamente legato al primo atto di Final Fantasy VII Remake. Secondo i piani dovrebbe esserci anche una terza parte a conclusione di questo ciclo narrativo ma sembra decisamente troppo presto per parlare dei piani futuri per FF7 Remake.