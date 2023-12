Final Fantasy 7 Rebirth, i fan lo desiderano con ansia: è il gioco più atteso su Famitsu

Ci avviciniamo sempre di più alla fine del 2023. L'anno che sta per sopraggiungere sarà anch'esso ricco di importanti sorprese, soprattutto provenienti da Square Enix: Final Fantasy 7 Rebirth è il gioco più atteso da Famitsu, e sarà uno dei progetti ad aprire le porte ad un 2024 all'insegna del gaming. Pronti all'uscita di Final Fantasy 7 Rebirth?

Restano ancora diversi interrogativi sulla seconda parte facente parte del progetto di rifacimento di Final Fantasy 7, insieme ad un'altra iterazione del brand: Final Fantasy 7 Rebirth e FF 16 non arriveranno mai su Xbox, secondo un noto insider. Però, mentre i fan della serie attendono di saperne di più sulle piattaforme in cui Rebirth arriverà, Famitsu ha scelto il gioco più atteso al momento. Final Fantasy 7 Rebirth è ancora in cima alla classifica, ma quali sono le altre avventure videoludiche che stanno incuriosendo i fan?

Final Fantasy VII Rebirth – 827 voti Like a Dragon 8 su PS5 – 488 votazioni Persona 3 Reload per PS5 – 440 votazioni Tekken 8 – 313 votazioni Pragmata – 257 votazioni Like a Dragon 8 su PS4 – 254 voti Persona 3 Reload per PS4 – 246 voti Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island – 212 voti Paper Mario: il Portale Millenario – 201 voti Ushiro – 193 voti SaGa Emerald Beyond – 177 votazioni Unicorn Overlord – 175 voti Dragon’s Dogma 2 – 170 voti Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes – 164 votazioni Retro Game Challenge 1 + 2 Replay – 140 votazioni Princess Peach: Showtime – 138 votazioni Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time – 120 voti Mario vs. Donkey Kong – 119 voti Granblue Fantasy Relink – 117 votazioni Professor Layton and the New World of Steam – 111 votazioni Unicorn Overlord – 106 voti Baldur’s Gate 3 (versione PS5) – 101 votazioni Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars – 90 voti Another Code: Recollection – 85 voti Romance of the Three Kingdoms 8 Remake – 83 votazioni Luigi’s Mansion 2 HD – 82 votazioni Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes – 80 voti Seifuku Kanojo – 74 voti Metaphor: ReFantazio – 66 voti Metal Gear Solid Delta: Snake Eater – 64 votazioni

Final Fantasy 7 Rebirth è uno dei progetti più rilevanti dei primi mesi dell'anno che verrà. Siete curiosi di scoprire ciò che avrà da offrire per tutti i fan dell'IP di Square Enix?