Final Fantasy 7 Rebirth e FF16 non arriveranno mai su Xbox, secondo un noto insider

Sebbene molti utenti Xbox sperino ancora nel possibile arrivo della versione Series X|S di Final Fantasy 7 Rebirth e di tutti gli altri episodi più recenti della serie Square Enix, il post di un noto insider ha frenato gli entusiasmi.

Head on the Block, personaggio noto sui social anche con il nickname I'm a Hero Too, ha pubblicato su ResetEra un breve post per confermare che gli accordi di esclusività tra PlayStation e Square Enix diverranno ancora più rigidi in futuro. Con questo messaggio, l'insider sembra voler confermare che i vari capitoli di Final Fantasy non arriveranno sulle console targate Microsoft e, nella migliore delle ipotesi, li vedremo su PlayStation 5 e PC. Il discorso dovrebbe coinvolgere Final Fantasy 7 Remake, Final Fantasy 7 Rebirth, Final Fantasy 16 e tutti i futuri capitoli del brand.

Ovviamente si tratta di indiscrezioni e non è possibile in alcun modo avere la certezza che gli episodi della serie non raggiungeranno mai le console della famiglia Xbox. C'è però da dire che Head on the Block, in passato, si è rivelato affidabile grazie ad una serie di anticipazioni su produzioni nipponiche.

In attesa di poterne sapere di più dai diretti interessati, vi ricordiamo che Final Fantasy 7 Rebirth è il gioco più atteso da Famitsu.