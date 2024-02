Final Fantasy 7 Rebirth ha un finale sorprendente: Nomura teme la reazione dei fan

L'operazione di rifacimento della settima fantasia finale è pronta a stupire ancora una volta tutti coloro che hanno amato il classico del 1997. Mentre ci avviciniamo all'uscita di Final Fantasy 7 Rebirth, il co-Director Tetsuya Nomura ha lasciato intendere che il finale della storia potrebbe sconvolgere i giocatori.

Quando mancano poco più di tre settimane al lancio di Final Fantasy 7 Rebirth in esclusiva temporale PS5, Nomura ha avuto modo di parlare del gioco nel corso di un'intervista con il portale Automaton. Sono numerosi gli argomenti che ha toccato durante la chiacchierata (che potete trovare in versione integrale seguendo la fonte allegata in calce), ma le parole sul finale di FF7 Rebirth hanno catturato la nostra attenzione più di tutte le altre.

Nomura ha ammesso di essere molto preoccupato per la reazione che i fan potrebbero avere al termine dei titoli di coda di Final Fantasy 7 Rebirth. Queste le sue parole: "In Final Fantasy 7 Remake volevo che le persone notassero che molte scene erano simili all'originale per poi sorprenderli sul finale. Ma con Rebirth, onestamente non so cosa potrebbero pensare. Non posso parlarne al momento, dirò solamente che la scena finale del prossimo gioco avrà un impatto molto diverso dalla conclusione del gioco precedente. Rispetto a Remake, stavolta sono molto più preoccupato per la reazione dei giocatori".

Cos'hanno combinato Nomura & co. stavolta? Non possiamo far altro che attendere la fine del mese per viverlo sulla nostra pelle. Per fortuna, nel frattempo possiamo distrarci giocando alla demo di Final Fantasy 7 Rebirth disponibile gratis su PlayStation Store, la quale è persino destinata ad espandersi con nuovi contenuti nei prossimi giorni.