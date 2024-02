Final Fantasy 7 Rebirth: meglio giocare in modalità Grafica o Performance, cosa cambia?

Da qualche giorno a questa parte, i possessori di PlayStation 5 possono recarsi sullo store digitale di Sony per scaricare la demo gratis di Final Fantasy 7 Rebirth, così da provare due porzioni dell'esclusiva firmata Square Enix (la seconda arriverà a breve tramite un update). Ma quale delle due opzioni grafiche è la migliore per godersi la demo?

È meglio giocare in modalità Grafica o Performance?

Ecco di seguito le due opzioni video disponibili nella demo di Final Fantasy 7 Rebirth con una breve descrizione che permette di comprenderne le principali caratteristiche:

Grafica: la grafica 4K avrà la priorità

la grafica 4K avrà la priorità Performance: la fluidità di movimento a 60fps avrà la priorità

Come potete notare, la prima dell'elenco permette di giocare a risoluzione 4K (2160p) e di avere un dettaglio grafico più elevato, sacrificando però il framerate, che è bloccato a 30. Selezionando Performance, invece, la risoluzione si abbassa a 1440p e c'è una minore pulizia a schermo, grazie alla quale il framerate arriva a 60. In entrambi i casi, però, vi sono molte oscillazioni e non si ha mai un framerate stabile a 30fps o 60fps. È facile quindi intuire che non esiste un'opzione superiore all'altra e sta al giocatore decidere se prediligere la grafica o la fluidità delle immagini.

Come cambiare la modalità grafica nella demo di FF7 Rebirth

Se siete indecisi su come giocare la versione di prova di FF7 Rebirth, sappiate che è possibile senza particolari problemi passare da una modalità grafica all'altra. Per eseguire lo switch è sufficiente visitare il menu delle Opzioni, recarsi nella tabella Grafica e poi modificare la voce Priorità Visiva.

Se non l'avete ancora fatto, vi suggeriamo di leggere la nostra guida su come sbloccare le ricompense gratis e trasferire i progressi della demo di Final Fantasy 7 Rebirth.