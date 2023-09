Final Fantasy 7 Rebirth: si può giocare con Sephiroth? Tutti i personaggi!

Nel trailer di Final Fantasy 7 Rebirth dallo State of Play c’è una scena in cui vediamo chiaramente che Cloud e Sephiroth combattono insieme. Ma sarà possibile prendere direttamente il controllo di Sephiroth in battaglia nel gioco?

Ebbene, la risposta è sì. In omaggio al Final Fantasy 7 originale, in cui in quella specifica sezione di gioco era effettivamente possibile assumere il controllo di Sephiroth, anche in Final Fantasy 7 Rebirth sarà possibile vestire i panni dello spadaccino dai capelli argentati e, con tutta probabilità, fare strage di nemici come accadeva ai bei tempi.

Tutti i personaggi finora rivelati di Final Fantasy 7 Rebirth

Sephiroth non è l’unico personaggio di cui potremo servirci in combattimento. Nei trailer, ad esempio, abbiamo visto che anche Red XIII ha finalmente un ruolo attivo in combattimento. Mentre in Final Fantasy 7 Remake fungeva solo da ospite nel party ma non potevamo impartirgli comandi, la storia cambia in questo secondo episodio della trilogia.

Red XIII, infatti, può essere controllato e possiede un suo peculiare stile di combattimento rispetto agli altri personaggi. Non soltanto possiede un indicatore ATB come i suoi compagni, ma ha anche una meccanica unica che prende il nome di “indicatore di vendetta”. Questo particolare indicatore si riempie a mano a mano che ci si difende dagli assalti avversari. Una volta caricato, può essere adoperato per sprigionare abilità diverse. Red XIII dovrà quindi essere adoperato per cercare il giusto equilibrio fra la strategia offensiva dell’indicatore ATB e strategia difensiva dell’indicatore di vendetta.

Il direttore creativo Tetsuya Nomura, inoltre, promette che nel cast compariranno tutti i membri originali. Le sue parole trovano conferma nella comparsa di Cait Sith, che sarà un personaggio giocabile con il suo inconfondibile stile di combattimento, e di Vincent Valentine. Naturalmente, non mancheranno i consueti personaggi già impiegati in Final Fantasy 7 Remake, ossia Tifa con il suo inconfondibile stile basato sulle arti marziali, Aerith con la sua ampia predisposizione magica e curativa, Barret con il suo braccio-cannone ideale per gli attacchi a gittata e Yuffie, la ninja agile e scaltra.

Tutti i personaggi in squadra, infine, potranno realizzare delle mosse sinergiche in Final Fantasy 7 Remake, grazie alle quali potranno combinare assieme più azioni per dar vita ad abilità dal grande potenziale. Questo accrescerà i legami con il gruppo e il modo di percepire la loro presenza in squadra.