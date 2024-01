Final Fantasy 7 Rebirth è il gioco più atteso di Famitsu, al secondo posto Like a Dragon 8

Come ormai da tradizione, i lettori di Famitsu, la popolare rivista giapponese, hanno votato per decidere quali sono i giochi più attesi tra quelli in dirittura d'arrivo e, senza particolari sorprese, al primo posto troviamo proprio Final Fantasy 7 Rebirth.

Ecco la top 20 dei giochi più attesi dai lettori della rivista:

Final Fantasy VII Rebirth (PlayStation 5) – 790 voti Like a Dragon 8 (PlayStation 5) – 488 voti Persona 3 Reload (PlayStation 5) – 451 voti Tekken 8 (PlayStation 5) – 371 voti Pragmata (PlayStation 5) – 292 voti Like a Dragon 8 (PlayStation 4) – 270 voti Ushiro (Nintendo Switch) – 242 voti Paper Mario: The Thousand-Year Door (Nintendo Switch) – 239 voti Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island (Nintendo Switch) – 228 voti Persona 3 Reload (PlayStation 4) – 212 voti Dragon’s Dogma 2 (PlayStation 5) – 207 voti SaGa Emerald Beyond (Nintendo Switch) – 191 voti Princess Peach: Showtime (Nintendo Switch) – 175 voti Mario vs. Donkey Kong (Nintendo Switch) – 159 voti Professor Layton and the New World of Steam (Nintendo Switch) – 154 voti Unicorn Overlord (Nintendo Switch) – 143 voti Unicorn Overlord (PlayStation 5) – 122 voti Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes (PlayStation 5) – 117 voti Retro Game Challenge 1 + 2 Replay (Nintendo Switch) – 114 voti Romance of the Three Kingdoms 8 Remake (Nintendo Switch) – 111 voti

A proposito del titolo Square Enix, sapevate che il director di Final Fantasy 7 Rebirth non vede l'ora che scopriate il destino di Aerith?