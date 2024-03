Final Fantasy 7 Rebirth: il gioco di carte Regina Rossa potrebbe essere ampliato in futuro

Final Fantasy 7 Rebirth è un titolo stracolmo di minigiochi, alcuni dei quali hanno fatto particolarmente breccia nel cuore dei giocatori. Tra questi c'è sicuramente Regina Rossa, un gioco di carte che al suo interno racchiude persino una storyline.

Parlando in una recente intervista con Red Bull, il game director Naoki Hamaguchi ha affermato che, alla luce della forte accoglienza riservata a Regina Rossa, il team di sviluppo vorrebbe esaminare "ulteriori espansioni" del gioco di carte. Da qui la possibilità che il minigame possa ricevere aggiornamenti in futuro, o che addirittura possano nascere dei progetti standalone ad esso dedicati.

"Non abbiamo deciso nulla in termini di sviluppo futuro di Queen's Blood, ma finora i media che lo hanno giocato hanno fornito feedback molto positivi al riguardo, quindi vogliamo considerare ulteriori espansioni come una possibilità", ha affermato Hamaguchi. Alla luce di queste prime dichiarazioni, è difficile intuire cosa intenda il game director per "ulteriori espansioni" e, dato il fatto che Final Fantasy 7 Rebirth stesso è stato pubblicato da poche settimane, è probabile che al momento non siano in atto piani concreti in casa Square-Enix.

I fan che più si sono appassionati al minigame sperano di vedere Queen's Blood trasformato in un gioco a sé stante (un po' in stile Gwent di The Witcher 3), ma probabilmente basterebbero anche nuovi contenuti per il gioco di carte aggiunti all'interno di Final Fantasy 7 Rebirth.

Per approfondire ogni altro aspetto del nuovo JRPG di Square-Enix ora disponibile su PS5, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Final Fantasy 7 Rebirth.