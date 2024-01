Final Fantasy 7 Rebirth gira su Unreal Engine 4 per un preciso motivo, rivela Hamaguchi

Nel corso di un'intervista concessa da Naoki Hamaguchi allo youtuber Julien Chieze, il Game Director di Final Fantasy 7 Rebirth ha spiegato perché il suo team ha deciso di sviluppare il gioco su Unreal Engine 4 e non sull'ultima versione del motore grafico multipiattaforma di Epic Games.

Nel riallacciarsi alle sfide affrontate da Square Enix per dare forma al comparto grafico di Final Fantasy 7 Rebirth, Hamaguchi ha ricordato le primissime fasi di sviluppo del nuovo kolossal ruolistico in esclusiva PlayStation 5 e sostenuto di aver deciso sin dal principio di utilizzare Unreal Engine 4 come 'base tecnologica' per il progetto.

A detta del Game Director di FF7 Rebirth, infatti, l'adozione del più moderno Unreal Engine 5 avrebbe certamente prolungato i tempi di sviluppo: pur definendo "attraente" il nuovo motore grafico di Epic, Hamaguchi ha ritenuto opportuno non attendere gli aggiornamenti della versione Early Access e dei successivi update di UE5 per spronare il suo team a sviluppare su Unreal Engine 4 i middleware e le funzionalità richieste per dare forma al nuovo capitolo attualizzato di Final Fantasy 7.

Stando sempre ad Hamaguchi, almeno nelle prime fasi di sviluppo la mancata adozione di Unreal Engine 5 non sarebbe stata accolta all'unanimità dal suo team, ma la decisione finale sarebbe spettata a lui e, dopo aver valutato con attenzione ogni possibile rischio e vantaggio derivante dall'utilizzo di UE4, ha ritenuto più saggio optare per quest'ultima soluzione.

