Final Fantasy 7 Rebirth: al Gold Saucer Cloud può ancora dare appuntamento ai ragazzi

Attraverso gli ultimi trailer Square Enix ha confermato che rivedremo il Gold Saucer in Final Fantasy 7 Rebirth, per la gioia di tutti i fan del classico originale del 1997. Ciò significa che anche un momento simbolico di questa fase dell'avventura farà il suo ritorno.

Nel corso di un'intervista con il portale giapponese GameSpark il director di Final Fantasy VII Rebirth, Naoki Hamaguchi, ha confermato che sarà ancora una volta possibile dare appuntamento al Gold Saucer ad un membro del nostro party in modo così da passare un momento di svago e spensieratezza volto a rafforzare ancora di più il legame tra Cloud Strife ed i suoi compagni. E questo momento promette di essere molto più elaborato rispetto a quanto visto in Final Fantasy VII, assicura il director.

Anzitutto, Hamaguchi conferma che Cloud potrà passare la serata al Gold Saucer non solo con le compagne di squadra femminili come Tifa, Aerith e Yuffie, ma anche con gli alleati maschili come Barret, proprio come già accaduto nel titolo originale. "Non possiamo svelare a chi esattamente si potrà dare appuntamento per motivi di spoiler, ma non ci saranno limitazioni solo a personaggi del sesso opposto", dichiara il director.

In questo modo dunque non cambia l'impostazione della scena originale, ma anzi dalle parole di Hamaguchi traspare la possibilità di poter vivere la serata assieme ad un numero di personaggi molto più ampio rispetto al passato, non solo tra le fila femminili ma anche tra quelle maschili. In aggiunta, la scena dell'appuntamento si rivelerà decisamente più lunga rispetto all'opera del 1997: "Abbiamo un sacco di piani per questo momento, dunque spero che i fan non vedano l'ora di viverlo", conclude Hamaguchi sulla questione.

In un'altra intervista il producer Yoshinori Kitase ha dichiarato che con Final Fantasy 7 Rebirth riscopriremo lo spirito della serie: cresce dunque l'attesa nei confronti dell'esclusiva PlayStation 5, disponibile a partire dal 29 febbraio 2024.