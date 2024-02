Final Fantasy 7 Rebirth: grafica o prestazioni, quale modalità è meglio su PS5?

Final Fantasu VII Rebirth debutta su PlayStation 5 il 29 febbraio 2024, e si presenta sul mercato con due differenti modalità grafiche, Qualità e Performance, volte a soddisfare le esigenze rispettivamente di chi vuole godersi la miglior resa visiva possibile e chi invece predilige la massima fluidità.

Ma quale tra le due opzioni grafiche di Final Fantasy VII Rebirth è effettivamente la migliore? A darci una risposta chiara è la nostra recensione di Final Fantasy 7 Rebirth, che mette a confronto le due modalità disponibili. Giocando in Qualità si raggiungono i 4K e una resa migliore dell'illuminazione, mentre in Performance i 60fps vanno tutti a vantaggio dell'azione. E' proprio quest'ultima opzione risulta essere la migliore tra le due: "La modalità Performance garantisce un frame rate stabile a 60 fps, che valorizza enormemente gli scontri al cardiopalma di Final Fantasy VII Rebirth, e che nel nostro caso abbiamo di gran lunga preferito alle meraviglie del 4K e alla superiore illuminazione offerte invece dalla modalità Qualità", si legge nella recensione.

In ogni caso, entrambe le opzioni disponibili mostrano comunque il fianco ad alcune criticità, nello specifico "texture che faticano a caricarsi in tempi ragionevoli, episodi di pop-in e stuttering, e non per ultima un'immagine alle volte troppo sfocata", problematiche che in ogni caso potrebbero essere risolte attraverso la day one patch o eventuali aggiornamenti successivi.

Tra gli altri dettagli ecco quanto dura Final Fantasy 7 Rebirth, in particolare per quanto riguarda la storia principale.