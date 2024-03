Final Fantasy 7 Rebirth, guida ai livelli di difficoltà: quale scegliere?

Vi abbiamo già parlato delle principali differenze tra la modalità Attiva e quella classica di Final Fantasy 7 Rebirth. Questa volta, però, vogliamo approfondire quelle che sono le caratteristiche che contraddistinguono i livelli di difficoltà, che corrispondono ad un'opzione diversa rispetto a quella legata al sistema combattimento.

Facile

Si tratta del livello di sfida più basso tra quelli disponibili in Final Fantasy 7 Rebirth, pensato per fare in modo che i giocatori possano godersi la componente narrativa senza prestare troppa attenzione alla difficoltà nei combattimenti. L'intelligenza artificiale risulta infatti poco aggressiva e non dovreste avere grosse difficoltà nell'affrontare qualsiasi tipo di nemico. Per ridurre ulteriormente la complessità del gioco è possibile giocare a Facile con il sistema di combattimento Classico.

Normale

È l'opzione consigliata dagli stessi sviluppatori per godersi Final Fantasy 7 Rebirth. A questo livello di difficoltà i combattimenti offrono un discreto livello di sfida e, soprattutto contro i boss e i nemici più complessi, bisogna riflettere bene sulla strategia da utilizzare. Se avete un minimo di dimestichezza con il genere, vi suggeriamo di scegliere questa opzione per iniziare.

Dinamica

Se volete mettervi alla prova sin da subito, allora non possiamo fare altro che consigliarvi di iniziare a giocare Final Fantasy 7 Rebirth con l'opzione per la difficoltà Dinamica. La peculiarità di questo livello di sfida risiede nel fatto che la complessità degli scontri si adatta a quelle che sono le abilità del giocatore. In poche parole, il livello dei nemici viene elevato per fare in modo che qualsiasi scontro offra un buon livello di sfida. Quando invece il party è più debole rispetto agli avversari, questi verranno depotenziati per consentire alla squadra di sconfiggerli. Si tratta quindi di un'opzione assai particolare che si adatta principalmente a coloro i quali accumulano grosse quantità d'esperienza e non vogliono che l'avventura diventi troppo semplice.

Difficile

Il livello di difficoltà più alto non può essere selezionato sin da subito e richiede che venga portata a termine l'avventura almeno una volta ad un qualsiasi livello di sfida. Giocare Final Fantasy 7 Rebirth a Difficile è un'impresa davvero tosta, poiché i nemici sono ossi duri e vi sono alcune limitazioni che aggiungono complessità agli scontri: non è possibile utilizzare oggetti e riposare fa sì che vengano ripristinati solo i PV e non i PM.

Se non ha importanza quale difficoltà scegliate nel corso della vostra prima partita, sappiate che dovrete necessariamente completare una seconda run a difficile se siete completisti e volete accaparrarvi il Trofeo di Platino di Final Fantasy 7 Rebirth.

Se non l'avete ancora fatto, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra guida con tutti i trucchi per vincere facilmente scontri e combattimenti in Final Fantasy 7 Rebirth su PlayStation 5.