Final Fantasy 7 Rebirth: guida alle migliori Materie da usare

Uno dei metodi migliori per rendere i personaggi di Final Fantasy 7 Rebirth più forti è sicuramente quello di selezionare le Materie giuste. Scopriamo quali sono quelle migliori da usare nell'esclusiva PlayStation 5.

Votiva

Inizialmente utilizzabile solo da Aerith, questa Materia di Final Fantasy 7 Rebirth è fondamentale poiché permette di utilizzare la Preghiera, un incantesimo incredibilmente efficace che, al costo di due indicatori della barra ATB, ripristina buona parte della salute di tutti i membri del party. Insomma, si tratta di un oggetto che non dovrebbe mai mancare nella vostra build.

Meditativa

Sebbene la Preghiera sia il miglior sistema per recuperare Punti Vita in Final Fantasy 7 Rebirth senza sprecare PM, non bisognerebbe sottovalutare la Materia Meditativa, che sblocca la possibilità di eseguire Chakra. A differenza della Preghiera, che ripristina un quantitativo di salute fisso (in base a quanto avete potenziato la Materia), questo incantesimo alternativo funziona diversamente: Chakra ripristina una percentuale dei PV mancanti del personaggio ed è quindi più efficace quando l'eroe è in fin di vita. Non meno importante è il fatto che consuma solo un indicatore della barra ATB e, pertanto, si può utilizzare con maggiore frequenza.

Trincerante

La parata è una meccanica fondamentale del combat system di Final Fantasy 7 Rebirth, poiché permette di assorbire parte dei danni in arrivo e, con un blocco perfetto, fa sì che il colpo venga del tutto assorbito. Vista l'importanza della parata, è bene fare uso della Materia Trincerante, che va a ridurre ulteriormente il danno ricevuto in caso di parata standard e incrementa la quantità di indicatore ATB che si ricarica quando ci si difende.

Vitale

Se c'è un modo per sopravvivere più facilmente in battaglia, quello è aumentare la quantità massima di Punti Vita dei personaggi. Proprio per questo, la Materia Vitale è una di quelle che più possono fare la differenza in Final Fantasy 7 Rebirth. L'utilizzo di questo pezzo d'equipaggiamento va ad aumentare i PV di una percentuale variabile in base al livello della Materia: se usata su tank come Barret, quindi, è possibile avere effetti considerevoli, tanto da rendere questi personaggi molto difficili da buttare giù nel corso di uno scontro. Questo non significa che sia inutile usare la Materia Vitale su personaggi più fragili, visto che Aerith può trarre grandi vantaggi da questo bonus.

Materie Elementali (Fuoco, Ghiaccio, Tuono e Vento)

Chi vuole semplificare gli scontri in Final Fantasy 7 Rebirth dovrebbe fare affidamento anche sulle quattro Materie corrispondenti agli elementi, ciascuna delle quali sblocca un incantesimo speciale che ha grande efficacia contro determinati nemici. Sebbene le normali abilità elementali siano già sufficienti a sfruttare le vulnerabilità dei nemici, disporre di questi incantesimi è un ulteriore modo per spazzare via qualsiasi minaccia senza fatica.

Avete già letto la nostra guida con i consigli su come funzionano le relazioni e come migliorare i rapporti in Final Fantasy 7 Rebirth?