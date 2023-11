Final Fantasy 7 Rebirth, Hamaguchi: l'appuntamento al Gold Saucer sarà memorabile

Final Fantasy 7 Rebirth saprà deliziare i fan con una marea di riferimenti all'opera originale, fra cui l'immancabile scena dell'appuntamento al Gold Saucer, che sarà ulteriormente ampliata in un concept ancora più variegato.

A rivelare qualche dettaglio in più su com'è stato riadattato l'interludio è il Director Naoki Hamaguchi nel corso della nostra intervista esclusiva su Final Fantasy 7 Rebirth.

In particolare, sappiamo che il Gold Saucer, iconico centro del divertimento nel settimo episodio della saga, tornerà in pompa magna, ulteriormente arricchito di attrazioni. Concettualmente, sarà rivisitato come è stato fatto con l'Honey Bee di Final Fantasy 7 Remake.

La scena dell'appuntamento, invece, è stata resa "più moderna" e "ogni sua parte sarà memorabile", ci dice Hamaguchi. Cloud potrà ancora incontrarsi con uno dei suoi compagni e, anzi, le opzioni per l'uscita saranno ulteriormente ampliate rispetto all'originale.

Il Director non si è sbilanciato a questo riguardo, quindi non sappiamo con chi nello specifico sarà possibile trascorrere del tempo. Tuttavia, è certo che avremo più opzioni e che, nell'ottica di approfondire ulteriormente la compagine narrativa della settima fantasia finale, anche personaggi un tempo più secondari avranno maggiore spazio e saranno dunque meno marginali.

Fondamentale per la scelta del compagno di squadra con cui uscire al Gold Saucer sarà anche il legame che Cloud ha stretto con i propri amici. Hamaguchi si è infatti soffermato sull'importanza delle relazioni all'interno di Final Fantasy 7 Rebirth, le cui ripercussioni si rifletteranno sia sulla storia che sul campo di battaglia.

Possiamo quindi ipotizzare che la scena dell'appuntamento al Gold Saucer potrebbe seguire dinamiche simili a quelle degli incontri notturni su Final Fantasy 7 Remake, vedendo come protagonista unicamente il personaggio col quale Cloud ha approfondito di più il legame.