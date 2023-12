Final Fantasy 7 Rebirth: la fiamma dell'hype divampa nella cover di Game Informer

Dopo averci portati alla scoperta della mappa e del protagonista di Rise of Ronin, i giornalisti di Game Informer preannunciano l'arrivo di tantissimi dettagli inediti su Final Fantasy 7 Rebirth, prova ne sia la spettacolare copertina del prossimo numero di GI con Sephiroth e Cloud.

Disegnata in parte da Tetsuya Nomura in persona, la cover del prossimo numero di Game Informer prelude all'arrivo di numerose anticipazioni e altrettanti chiarimenti sul lavoro svolto da Square Enix per elevare la già storica esperienza ludica, narrativa e contenutistica del Final Fantasy VII originario.

Per stessa ammissione del team di GI, ben 12 pagine del nuovo numero della rivista saranno dedicate a Rebirth: sfogliandole, i fan vecchi e nuovi dell'odissea ruolistica di Cloud Strife e compagni potranno scoprirne di più sulla realizzazione di questo remake, sulle modalità scelte da Square Enix per espandere la serie in direzioni sempre nuove e sulla relazione tra i personaggi, con sullo sfondo gli immancabili approfondimenti sul gameplay.

Nell'impaziente attesa di scoprire le novità dell'ultimo coverage di GI, vi lasciamo in compagnia della fiammeggiante cover con Cloud e Sephiroth ricordiamo che il lancio di Final Fantasy 7 Rebirth è previsto per il 29 febbraio del 2024, rigorosamente in esclusiva su PlayStation 5. Qualora ve lo foste perso, qui trovate il resoconto completo della nostra intervista a Naoki Hamaguchi e Yoshinori Kitase di Square Enix su Final Fantasy 7 Rebirth, un JRPG che punta altissimo.