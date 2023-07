Final Fantasy 7 Rebirth, incalzano i rumor sull'uscita: si parla ancora di gennaio 2024

Quando esce Final Fantasy 7 Rebirth per PlayStation 5? La domanda è sorta spontanea sin dalla presentazione della sorpresa della Summer Game Fest, con questo attesissimo progetto come annuncio finale della prima serata. "Early 2024" è la finestra di lancio rilasciata dalla stessa Square Enix, ma continuano ad incalzare i rumor sull'esatta data.

Ad un mese dai leak sul lancio di Final Fantasy 7 Rebirth a gennaio 2024, continuano ad arrivare le medesime conferme dalla rete: questa volta, però, a lanciare l'indiscrezione è l'utente 0AOXO, il quale ha dichiarato che Final Fantasy 7 Rebirth uscirà il 31 gennaio 2024. La notizia non è stata ancora confermata o smentita da Square Enix, anche a distanza di tempo dagli ultimi rumor emersi proprio sull'attesissimo capitolo che compone la schiera di produzioni dedicate al rifacimento di Final Fantasy 7.

Tuttavia, come detto a più riprese, 0AOXO non è l'unico insider videoludico a ritenere che il gioco sia in dirittura d'arrivo per l'inizio del prossimo anno. Quando arriveranno novità ufficiali? Purtroppo non vi è ancora modo per poterlo dire, complice la dicitura "Early 2024" che potrebbe diluire i mesi di separazione dal lancio di Final Fantasy 7 Rebirth. Le conferme da ricercare sono diverse, tra cui quella relativa alla possibilità di vestire i panni di Zack nel venturo capitolo. Dunque, almeno per ora, non ci resta che attendere.