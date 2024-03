Final Fantasy 7 Rebirth: ma quanto è 'inquietante' il nuovo Moguri?

In Final Fantasy VII Rebirth non può ovviamente mancare il Moguri, una delle creature più iconiche della storia di Final Fantasy che, tuttavia, sembra aver lasciato perplessi numerosi fan con il suo nuovo look più realistico rispetto alla tipica caratterizzazione del personaggio.

Anzi, sono in tanti a ritenere il Moguri di Final Fantasy VII Rebirth "inquietante" se non addirittura "maledetto", e questo per via del suo aspetto ben diverso rispetto alla creatura vista nell'originale Final Fantasy VII: nel remake, infatti, il piccolo amico è stato fortemente ridisegnato al punto da non avere troppi tratti in comune con il tipico stile dei Moguri visti in tutti gli altri Final Fantasy, mostrando denti ed occhi molto più "umani" rispetto alla tipica caratterizzazione fantasy che li contraddistingue.

Su Twitter/X non mancano nemmeno confronti con il Moguri di Final Fantasy VII in modo così da mettere maggiormente in risalto le differenze tra il gioco del 1997 e l'odierno Rebirth. Anche voi pensate che sia davvero così inquietante oppure si sta esagerando? Nel frattempo se ancora non avete iniziato la vostra nuova avventura in compagnia di Cloud Strife e del suo gruppo, la nostra recensione di Final Fantasy 7 Rebirth vi spiega perché dovete cominciarlo al più presto.

In aggiunta, Final Fantasy 7 Rebirth ha conquistato il podio dei giochi più venduti in UK, in attesa che Square Enix riveli maggiormente nel dettaglio i dati di vendita fin qui raggiunti dall'opera.