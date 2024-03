Final Fantasy 7 Rebirth: quali sono le Invocazioni più forti?

Nel corso dell'avventura, Final Fantasy 7 Rebirth permette ai giocatori di sbloccare tante nuove invocazioni da utilizzare in battaglia per infliggere un duro colpo ai nemici. Ma quali sono quelle più forti dell'esclusiva PlayStation 5.

Ifrit

Oltre ad essere una delle creature più apprezzate dagli appassionati della longeva serie Square Enix, Ifrit è anche l'Invocazione più efficace tra quelle disponibili in Final Fantasy 7 Rebirth. Questo demone umanoide è avvolto dalle fiamme e le sue abilità speciali gli consentono di colpire duramente i bersagli con il fuoco. Sebbene sia incredibilmente forte, Ifrit si sblocca automaticamente nel corso del Capitolo 2 dell'esclusiva PS5 e non richiede il completamento di quest secondarie come per altre Invocazioni.

Shiva

La splendida divinità glaciale è fra le Invocazioni migliori per i giocatori che si trovano nelle fasi iniziali dell'avventura di Final Fantasy 7 Rebirth. Non a caso, Shiva si sblocca semplicemente completando il primo capitolo dell'esclusiva PlayStation 5 e, proprio come Ifrit, non richiede alcuna azione aggiuntiva per poter essere evocata. Come dicevamo, i poteri di questa bellissima creatura sono legati all'elemento ghiaccio e la sua mossa speciale più devastante è Polvere di diamante, grazie alla quale infligge ingenti danni glaciali a qualsiasi nemico si trovi sul campo di battaglia.

Titan

Altrettanto forte è Titan, un'Invocazione di Final Fantasy 7 Rebirth che purtroppo non si sblocca automaticamente come Ifrit e Shiva. Per poter aggiungere questo colosso alla vostra collezione dovete innanzitutto raggiungere il Capitolo 2, grazie al quale potrete visitare le Grasslands. Una volta lì, dovrete accedere al simulatore di combattimento, all'interno del quale vi è anche una sfida che vi metterà di fronte a Titan: sconfitto questo possente nemico nel simulatore, potrete richiamarlo in battaglia. A differenza delle altre Invocazioni citate in questa pagina, Titan non è specializzato in attacchi elementali ed è perfetto per chi vuole semplicemente danneggiare i bersagli.

