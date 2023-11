Final Fantasy 7 Rebirth: il JRPG di Square Enix è il gioco più atteso da Famitsu

Come visto a seguito di quanto scoperto con l'intervista esclusiva sul JRPG Final Fantasy 7 Rebirth che punta altissimo e nel corso delle settimane con quanto rilasciato da Square Enix, la prossima avventura del franchise di Final Fantasy è tra le più desiderate del 2024, ma non solo. Final Fantasy 7 Rebirth è anche la grande attesa di Famitsu.

Come di consueto, la nota testata giornalistica ha rilasciato l'elenco di quelle che sono le esperienze videoludiche di maggior spessore in termini di curiosità e aspettative. Come detto poco sopra, la fuga da Midgar, l'open map e gli scontri spettacolari di Final Fantasy 7 Rebirth hanno avuto la meglio sulle uscite più importanti del 2024, ma quali sono gli altri prodotti con una maggiore votazione? Square Enix e Final Fantasy 7 Rebirth hanno altri contendenti per il primo posto.

Final Fantasy 7 Rebirth è al primo posto con un totale di 890 voti; Dragon Quest Monsters The Dark Prince è al secondo posto con 673 voti; Segue Like a Dragon Infinite Wealth con ben 451 voti; Persona 3 Reload è al quarto posto con 445 voti; Pragmata, ormai scomparso dai radar comunicativi, è il quinto gioco più atteso con ben 270 voti; Al sesto posto troviamo invece Tekken, con qualche voto in meno ma con un interesse comunque alle stelle: il gioco ha ricevuto 265 voti; Al settimo posto troviamo un'altra volta Like a Dragon Infinite Wealth. Questa volta, il gioco ha ricevuto 244 voti per la versione PS4; Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, con 201 voti; Paper Mario e il Portale Millenario, con 198 voti; Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island è al decimo posto con 190 voti; Dragon's Dogma 2: la prossima grande avventura ruolistica targata Capcom è all'undicesimo posto con ben 188 voti; Persona 3 Reload (versione PS4), con 154 voti; Professor Layton and the New World of Steam, con 148 voti; Granblue Fantasy Relink, con 143 voti; SaGa Emerald Beyond, con 140 voti; Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time, con 138 voti; Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes torna in classifica con la sua controparte per PlayStation 4, la quale ha ricevuto 127 voti; Unicorn Overlord , con ben 122 voti; Princess Peach: Showtime è tra le ultime dieci posizioni della classifica con soli 85 voti; Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars ha ricevuto 80 voti; Retro Game Challenge 1 + 2 Replay, con 76 voti; Mario vs. Donkey Kong, con soli 74 voti; Ushiro, con 71 voti; Unicorn Overlord, con la versione PS5 che ha ricevuto 69 voti; Luigi’s Mansion 2 HD ha dalla sua ben 66 voti; Seifuku Kanojo, con 64 voti; Metaphor: ReFantazio, con 60 voti; Metal Gear Solid Delta: Snake Eater è in penultima posizione con 58 voti; Spy x Family Operation Diary termina la classifica con soltanto 51 voti.

Qual è il vostro gioco più desiderato del prossimo futuro? Anche voi attendete con trepidante attesa l'uscita di Final Fantasy 7 Rebirth?