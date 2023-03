Che fine hanno fatto Final Fantasy 7 Rebirth e Kingdom Hearts 4? Annunciati e dispersi

Si sono diffusi voci di corridoio che darebbero per certa una crisi interna di Square Enix, con la compagnia nipponica che starebbe rivedendo i suoi piani per il futuro dopo il flop commerciale dei suoi giochi più recenti. Ciò comporterebbe persino il possibile rinvio di titoli molto attesi come Final Fantasy VII Rebirth e Kingdom Hearts IV.

Sebbene si rimanga nel semplice ambito delle speculazioni non confermate, in effetti i due prossimi esponenti di Final Fantasy e Kingdom Hearts sembrano un po' spariti nel nulla dopo i loro annunci. Il discorso vale in particolare per la nuova avventura di Sora: Kingdom Hearts IV venne infatti annunciato nell'aprile del 2022, ma dopo il reveal trailer e qualche dettaglio aggiuntivo minore nelle settimane successive, Square Enix non ha più parlato del gioco, che resta completamente avvolto nel mistero.

Poco dopo l'annuncio ufficiale il director Tetsuya Nomura disse in maniera molto vaga che novità su Kingdom Hearts 4 sarebbe arrivate ben oltre il periodo dell'E3, senza specificare però di quale anno: considerato che l'E3 2022 venne cancellato, che per tutto il resto dell'anno non si è più fatta menzione dell'opera, e che l'edizione 2023 del celebre evento è prevista per giugno, il silenzio su Kingdom Hearts IV sembra destinato a proseguire ancora per un po' di tempo.

Discorso diverso invece per Final Fantasy VII Rebirth: la seconda parte del remake di Final Fantasy VII ha già da tempo una finestra di lancio più definita (il prossimo inverno, dunque in un periodo compleso tra fine 2023 e inizio 2024) ed in verità Square Enix ha fornito aggiornamenti sul gioco in maniera abbastanza regolare nel corso del tempo. Anzi, a inizio anno è stato confermato che lo sviluppo di Final Fantasy 7 Rebirth sta accelerando e dunque tutto sembra procedere in maniera regolare e senza particolari intoppi. E' pur sempre vero, tuttavia, che a parte il breve teaser trailer volto ad annunciare il progetto, finora Square Enix non ha mostrato nient'altro di Final Fantasy VII Rebirth e dunque non è chiaro a che punto siano i lavori e come il titolo sta venendo su.

Forse il quesito sullo status di Final Fantasy VII Rebirth e magari anche di Kingdom Hearts IV ha già una risposta: Final Fantasy XVI. Con il prossimo capitolo principale di Final Fantasy sempre più vicino alla sua uscita, fissata al 22 giugno 2023 su PS5, è estremamente probabile che Square Enix stia volutamente tenendo in ombra gli altri suoi progetti di punta in modo da dare massima priorità al suo prossimo kolossal.



Una volta pubblicato il gioco, Final Fantasy VII Rebirth e Kingdom Hearts IV torneranno ad essere velocemente al centro dell'azienda giapponese. Sempre che i rumor sui problemi interni non siano reali.