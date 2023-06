Final Fantasy 7 Rebirth: Kitase aggiorna i fan su stato dei lavori e data d'uscita

Complice anche l'imminente arrivo del sedicesimo capitolo della serie, Square Enix non sta mostrando al pubblico l'atteso Final Fantasy 7 Rebirth. Per tranquillizzare i fan, però, sui canali social ufficiali è appena arrivato un aggiornamento del producer.

Dalle parole di Yoshinori Kitase apprendiamo infatti che lo sviluppo dell'esclusiva PlayStation 5 sta procedendo molto bene:

"Come sta procedendo lo sviluppo di Final Fantasy 7 Rebirth? La realizzazione del gioco sta andando avanti in maniera fluida e secondo quanto prestabilito. Stiamo attualmente lavorando per fissare una data d'uscita per il gioco."

Il post sembra voler placare tutti gli appassionati della serie preoccupati per la lunga assenza del gioco dalle scene. Con tutta probabilità, infatti, l'azienda nipponica tornerà a parlare del gioco solo quando la campagna marketing di Final Fantasy 16 si sarà conclusa e non escludiamo che il titolo possa far parte di uno dei prossimi eventi organizzati da Sony, durante il quale potrebbe essere mostrato un trailer con tanto di data d'uscita.

In attesa di scoprirlo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare l'ultimo video gameplay di Final Fantasy 16, il quale mostra il protagonista impegnato in una boss fight contro un demone di fuoco.