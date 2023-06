Final Fantasy 7 Rebirth sarà lanciato su due dischi: quanto peserà il gioco?

La Summer Game Fest ha chiuso col botto con Final Fantasy 7 Rebirth: dopo una lunga attesa e la mancanza di conferme sulla data d'uscita del titolo targato Square Enix, il palco dell'evento condotto da Geoff Keighley ha dato tante certezze anche per l'attesissimo progetto che segue le orme di Final Fantasy 7 Remake.

Qualche giorno fa sono stati svelati alcuni dettagli sulla colonna sonora di Final Fantasy 7 Rebirth, dopo una serie di anticipazioni che hanno accesso di nuovo gli animi dei fan proprio in attesa della Summer Game Fest di quest'anno. Dallo Showcase ormai giunto al termine sappiamo che il gioco uscirà ad inizio 2024, ma le novità non terminano qui. Infatti, il trailer mostrato sul palco dell'evento ha riportato un'informazione interessante passata un po' in sordina.

Si parla del riferimento alla presenza di due dischi per la versione fisica di Final Fantasy 7 Rebirth, che lascia suggerire di fatto una grande mole di dati che dovranno essere scaricati per poter accedere alla versione completa del titolo e, tra le tante cose, che sarà quantitativamente più ricco di contenuti rispetto al suo predecessore. Ciò lo si è intuito anche dai riferimenti alla possibile struttura open world del capitolo, la quale potrebbe modificare radicalmente l'esperienza di gioco. Ma cosa ne pensate della presenza di due dischi nella confezione del gioco?