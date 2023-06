Final Fantasy 7 Rebirth, lancio a gennaio 2024 e Zack giocabile: leaker a ruota libera

All'indomani della presentazione di Final Fantasy 7 Rebirth, che ha chiuso in bellezza il Summer Game Fest 2023, un leaker ha condiviso in rete tutta una serie di informazioni aggiuntive sulla produzione, seppur tutt'altro che ufficiali.

Chiacchierando su ResetEra, il leaker noto come Im A Hero Too (lo stesso che ha condiviso il nome di Persona 3 Reload ancor prima del leak dell'annuncio), ha ristretto la finestra di lancio di Final Fantasy 7 Rebirth collocandola ad un sicuramente più preciso gennaio 2024, in luogo del generico 2024 con il quale Square Enix si è congedata al termine dello show di Geoff Keighely (a proposito, leggete il riassunto con tutti gli annunci del Summer Game Fest).

Non pago, ha aizzato ulteriormente l'hype affermando che Zack Fair sarà giocabile nel corso di una cospicua porzione dell'avventura e che fino ad ora è stata mostrata solamente una minuscola parte dei contenuti destinati a trovare posto nei due dischi del gioco. Im A Hero Too ha descritto la scala di Final Fantasy 7 Rebirth come "imponente", aggiungendo che almeno il 50% della storia divergerà dal classico. "I fan possono dire addio alla storia originale", ha aggiunto a tal proposito. Viste e considerate le rivelazioni di Final Fantasy 7 Remake, le sue parole non appaiono per nulla campate in aria.

Il leaker ha successivamente cancellato molti dei suoi post su ResetEra, probabilmente per non mettere a repentaglio la segretezza della sua identità. I Am The Hero, ricordiamo, è la stessa persona che oggi ha spifferato l'esistenza di Final Fantasy 10 Remake, a suo dire previsto per il 2026. Solo il tempo potrà dirci se è affidabile o meno, nel frattempo prendente le sue suggestive parole con le pinze.