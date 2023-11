Final Fantasy 7 Rebirth, largo alla personalizzazione: tanti costumi per i nostri eroi

Final Fantasy VII Rebirth vuole porsi come un gioco molto più grande e ricco rispetto al precedente Final Fantasy VII Remake, e queste ambizioni passano anche dalla personalizzazione dei personaggi. Nella seconda parte del rifacimento di Final Fantasy VII, infatti, ci sarà molto di ottenere vari costumi alternativi.

A confermarlo sono stati il producer Yoshinori Kitase ed il game director Naoki Hamaguchi nel corso di un'intervista con il portale Final Fantasy Dream durante la Paris Game Week 2023. "Ci sarà una maggior varietà di costumi rispetto al gioco precedente, dunque se amate personalizzare l'aspetto dei personaggi vi divertirete per molto tempo", afferma Hamaguchi sulla questione. Ma non finisce qui: Kitase aggiunge inoltre che "in Final Fantasy VII Rebirth potrebbero esserci alcuni costumi davvero ben nascosti", e dunque scoprirli richiederà molto tempo ed impegno da parte dei giocatori.

Ovviamente per adesso non è chiaro quanti outfit alternativi ci sono per ciascun membro del nostro party e come si possono ottenere, in ogni caso la presenza di un variegato numero di costumi in più con cui dare un tocco di personalizzazione in più ai nostri eroi è sicuramente ben gradito ai fan, soprattutto se la scoperta di questi contenuti richiederà di esplorare ancora più a fondo il mondo di gioco. A tal proposito l'open world di Final Fantasy 7 Rebirth è ispirato a Final Fantasy 15, pubblicato da Square Enix alla fine del 2016.

In precedenza è stato infine confermato che ogni quest di Final Fantasy 7 Rebirth ha due versioni per un motivo legato ad uno specifico personaggio principale.