Final Fantasy 7 Rebirth: leak svela tutti i capitoli ma probabilmente è un fake

Sul canale Reddit Final Fantasy VII Remake è emerso un leak che sembra rivelare i titoli dei capitoli di Final Fantasy VII Rebirth, una lista interessante ma che sta destando alcune perplessità, tanto da spingere molti a bollare l'elenco come fake. Attenzione, quanto riportato di seguito contiene spoiler.

Il documento intitolato Tentative Chapter List for Final Fantasy VII Rebirth English Revision 5 presenta diciotto diversi capitoli, alcuni approvati e altri no, tra i titoli approvati troviamo Calm Before the Storm, Reunion, A New Era, Eclipse, Judgment e On Our Way mentre tra quelli ancora da approvare citiamo Fortune and Fate, Sands of Time e A New Hero, trovate la lista completa qui sotto in calce alla notizia.

Da notare come i 18 presunti capitoli di Final Fantasy VII Rebirth sembrino essere divisi in tre diversi atti, il primo fino al capitolo 5, il secondo dal capitolo 6 al capitolo 11 e il terzo dal capitolo 12 al 18. Si tratta con ogni probabilità di un elenco falso creato ad arte, ma al momento non ci sono conferme o smentite sull'autenticità o meno del materiale, ci limitiamo quindi a riportarlo per dovere di cronaca.

Il 2023 potrebbe essere l'anno giusto per l'arrivo di nuove informazioni su Final Fantasy VII Rebirth, l'attesissimo secondo atto di Final Fantasy VII Remake.