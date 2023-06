Final Fantasy 7 Rebirth: allora lei chi è? Ecco la risposta!

Final Fantasy 7 Rebirth ha chiuso il Summer Game Fest col botto, confermando le voci di corridoio e rivelandosi in un nuovo trailer che apre una miriade di nuovi interrogativi sulla storia dell'attesissima parte 2 del Remake di Final Fantasy 7.

Ha destato molto clamore, in particolare, la scena di chiusura del trailer. Prima di proseguire, una doverosa premessa: l'articolo formula alcune teorie relativamente a quella che potrebbe essere la trama di Final Fantasy 7 Rebirth, di cui ancora non ci sono informazioni. Inoltre, la disamina che segue contiene alcuni spoiler sulla storia di Final Fantasy 7 Remake (e sull'originale).

Il trailer di FF7 Rebirth termina mostrandoci uno dei momenti più iconici della storia di FF7: Tifa, in un impeto di rabbia cieca, si avventa contro Sephiroth nel Reattore di Nibelheim, intenzionata a vendicare la morte del padre e l'incendio del proprio villaggio. Senza badarle troppo, tuttavia, Sephiroth trafigge la ragazza con un unico colpo di spada e a questo punto lo sentiamo dire: «Sai bene che l'ho uccisa. Allora lei chi è?». Questa frase rivela tutta l'ambiguità del personaggio e lascia spazio a numerose interpretazioni.

Sephiroth non sta parlando di Aerith

Per quanto nel trailer col doppiaggio inglese la domanda sia ambigua, il doppiaggio giapponese fuga ogni dubbio: Sephiroth fa il nome di Tifa ed è proprio a lei che si riferisce quando dice «l'ho uccisa». Pertanto, sebbene le linee di dialogo nei trailer siano spesso inserite in maniera fuorviante per alimentare la suspense e siano talvolta sovrapposte a scene, pur riferendosi ad altre, in questo caso è appurato che Sephiroth non sta parlando di Aerith. È quindi da escludere che le parole dello spadaccino siano estratte da una scena in cui, nel tentativo di manipolare Cloud, Sephiroth rivela la sua conoscenza della linea temporale canonica, anticipando al SOLDIER di prima classe gli eventi che si sono già verificati in passato, ossia la morte di Aerith per proteggere il pianeta.

Le manipolazioni di Sephiroth

Molti immaginano che la provocazione della domanda «Allora lei chi è?» sia rivolta da Sephiroth a un Cloud sempre più debole e confuso. In più occasioni, infatti, il fragile stato mentale del protagonista è stato sfruttato dalla sua nemesi per manipolarlo e non è un caso se Sephiroth usa spesso la parola "burattino" riferendosi a Cloud. Ecco perché è plausibile che Sephiroth, che non ha ucciso Tifa in quella circostanza, voglia in realtà instillare in Cloud il dubbio che la sua amica d'infanzia sia un'impostora, così da inimicare i due, distruggere il loro rapporto e - secondo i più audaci - addirittura spingere il protagonista a ucciderla.

Per saperne di più e approfondire l'argomento, ecco cosa possiamo aspettarci da Final Fantasy 7 Rebirth.