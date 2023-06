Final Fantasy 7 Rebirth: 'libertà e una miriade di storie', dice il director Hamaguchi

La giornata di ieri è stata alquanto fruttuosa, in termini di novità, per gli amanti di Final Fantasy: Kitase ha aggiornato i fan sullo stato dei lavori e sulla data d'uscita di Final Fantasy 7 Rebirth, dando qualche anticipazione sui progressi del team di sviluppo dopo un lungo periodo di assenza di informazioni.

Ebbene, dopo quanto dichiarato ieri dal producer Yoshinori Kitase, veniamo a sapere qualcosa di nuovo direttamente dal director del progetto, Naoki Hamaguchi: Final Fantasy 7 Rebirth offrirà molta libertà esplorativa e una miriade di storie, all'insegna di un viaggio che darà ampio spazio di manovra ai giocatori. La dichiarazione di cui sopra giunge direttamente dall'account Twitter ufficiale di Final Fantasy VII, dal quale possiamo leggere:

"Domanda: come sarà il viaggio dei giocatori attraverso il mondo esterno a Midgar in Final Fantasy 7 Rebirth? Risposta: i giocatori potranno viaggiare attraverso l'ampio e multiforme mondo con un alto grado di libertà, sperimentando una miriade di storie differenti lungo la strada". Naoki Hamaguchi rilascia quindi ulteriori dettagli rispetto all'attesa produzione videoludica nel prossimo futuro e, tra le dichiarazioni di Kitase pubblicate a distanza di ventiquattr'ore e l'ormai imminente periodo di fiere videoludiche che si terranno per tutto giugno, non è da escludere che possano sopraggiungere informazioni inedite proprio nelle prossime settimane, così da ampliare cosa sappiamo su Final Fantasy 7 Rebirth, la seconda parte di FF7 Remake.