Final Fantasy 7 Rebirth, Londra festeggia la grande uscita: annunciato un nuovo evento

Siamo sempre più vicini all'atteso momento della verità con il prosieguo dei lavori di rifacimento su Final Fantasy 7 ad opera di Square Enix: Final Fantasy 7 Rebirth è un JRPG che punta in alto, come raccontatovi attraverso le dichiarazioni di Hamaguchi e Kitase nella prima metà di novembre 2023. Il day one del titolo è sempre più dietro l'angolo.

Mancano ancora alcune settimane all'uscita del suddetto progetto, ma a distanza di qualche giorno dall'annuncio dell'edizione limitata del Gold Saucer Glitter Globe di Final Fantasy 7 Rebirth cominciano a giungere le prime notizie dal mondo sulle iniziative promozionali dedicate al venturo titolo. Questo è il caso di Londra e dell'evento a tema Final Fantasy 7 Rebirth che si terrà nei prossimi giorni. Secondo quanto emerso in rete, esso sarà gratuito, sebbene risulti già "sold out" presso alcune piattaforme del calibro di Eventbrite. Inoltre, tale organizzazione in quel di Londra è incentrata sulla possibilità per i fan di poter incontrare dal vivo proprio i sopracitati Hamaguchi e Kitase.

Il producer ed il director della seconda delle tre avventure che compongono al nuova trilogia di Final Fantasy 7 saranno quindi disponibili a chiacchierare con i fan e a rilasciare autografi proprio a quest'ultimi. Ma quando si terrà questa iniziativa? L'evento dedicato a Final Fantasy 7 Rebirt prenderà piede il 26 gennaio 2024 alle ore 18:00. A distanza di poco più di un mese dall'avvento del titolo sul mercato videoludico, sopraggiungono le prime campagne promozionali con occasioni dal vivo realizzati per i giocatori e dedicati alla saga di Final Fantasy. Che sia il primo di molti altri?