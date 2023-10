Final Fantasy 7 Rebirth: la magia Cometeor, combattimenti aerei e novità del combat system

Lo youtuber BltzZ ha postato un lungo video dedicato a Final Fantasy 7 Rebirth. Nonostante si tratti dalla stessa demo che è stata provata da stampa e influencer al Tokyo Game Show 2023, il content creator mostra alcune chicche interessanti, come la magia Cometeor, oltre a condividere alcune riflessioni sui cambiamenti nel sistema di battaglia.

Nel lungo filmato, che trovate in cima a questo articolo, possiamo osservare come il boss principale che si combatte nel flashback riesca a essere annientato con l'incantesimo Cometeor, che può essere sbloccato grazie a un nuovo tipo di materia chiamata Level Boost. Come il nome suggerisce, questa speciale materia aumenta il livello di qualsiasi materia a cui è collegata.

Dal punto di vista tattico, sembra che il team di sviluppo abbia voluto compiere un ulteriore approfondimento, articolando il combat system. La stessa Square-Enix ha sottolineato in più occasioni che Final Fantasy 7 Rebirth mira a offrire libertà strategica, ad esempio tramite le nuove Mosse sinergiche.

BltzZ spiega anche come la Materia Sinergica potrebbe funzionare con la doppia materia magica presente nel gioco. Inoltre, si sofferma anche sul combattimento aereo e sulle modifiche all'attacco Focused Strike di Tifa. In più, fa notare che gli incantesimi di terzo livello, ossia quelli con la desinenza -aga, richiederanno 2 barre ATB per essere lanciati.