Final Fantasy 7 Rebirth: massima libertà nelle Mosse Sinergiche, parola di Square Enix

Nel corso dell'ultima intervista concessa da Naoki Hamaguchi ai curatori del portale RPGFan.com, il Game Director di Square Enix ha fornito degli importanti chiarimenti su una delle meccaniche di gameplay principali di Final Fantasy 7 Rebirth, ovvero sulle Mosse Sinergiche.

Il sistema deputato a combinare insieme le azioni dei personaggi per dare vita ad abilità dal grande potenziale sarà un elemento cardine dell'impianto ludico di FF7 Rebirth, come sottolinea lo stesso Hamaguchi entrando nel merito delle possibilità offerte ai giocatori nell'utilizzo degli attacchi sinergici ispirati a Chrono Trigger.

L'esponente di Square Enix evita inutili giri di parole e va dritto al punto spiegando come "tutti i personaggi di Final Fantasy 7 Rebirth avranno attacchi sinergici con ogni altro protagonista. Il motivo per cui abbiamo deciso di adottare questo approccio è molto semplice: volevano offrire ai giocatori la massima libertà e, con essa, tutto il divertimento garantito dal poter sperimentare soluzioni sempre nuove e tentare, anche sbagliando, degli abbinamenti unici di mosse speciali".

Come rimarcato dallo stesso Hamaguchi, introdurre delle liminazioni al sistema di 'attacchi combo' di Final Fantasy 7 Rebirth avrebbe comportato dei problemi, e questo perché "limitare l'utilizzo degli attacchi sinergici con personaggi specifici avrebbe limitato la libertà e il divertimento dei giocatori. Per questo, volevamo davvero mantenere quell'idea e garantire la massima libertà nell'utilizzo delle mosse sinergiche, e questo pur sapendo che per concretizzare quella visione creativa avremmo dovuto lavorare sodo e impegnare molte risorse grafiche".

Il lancio di FF7 Rebirth è previsto per il 29 febbraio 2024 in esclusiva su PlayStation 5. Nel caso ve lo foste perso, qui trovate il nostro speciale sui segreti di Final Fantasy 7 Rebirth tra storia, esplorazione e grafica.