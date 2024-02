Final Fantasy 7 Rebirth: media voto stellare nelle prime recensioni

La stampa videoludica internazionale acclama Final Fantasy 7 Rebirth come un vero e proprio kolossal, uno dei migliori titoli della ludoteca di PlayStation 5: il tenore entusiastico dei giudizi espressi dalla stampa di settore si rispecchia plasticamente nell'eccezionale media voto delle prime recensioni.

Attingendo alle numerose analisi pubblicate dai maggiori siti portali internazionali di settore, i curatori dei maggiori aggregatori di recensioni testimoniano l'incredibile lavoro svolto da Square Enix con il 'secondo Remake' di Final Fantasy 7 attraverso una media voto che oscilla tra il 92 (OpenCritic) e il 93 su 100 (Metacritic), estrapolata da un totale di oltre 70 giudizi di altrettante testate videoludiche.

Tra i numerosi punti di forza citati dai giornalisti che, bontà loro, hanno potuto immergersi per primi nelle atmosfere della nuova avventura in salsa ruolistica di Square Enix, troviamo la profondità delle dinamiche narrative della campagna principale e il divertimento restituito dal sistema di combattimento e dall'esplorazione delle ambientazioni. Di contro, dalla stampa di settore emergono alcune perplessità legate al comparto grafico, ritenuto troppo ancorato agli standard qualitativi della passata generazione ma comunque in grado di restituire a schermo un'esperienza convincente e immersiva, soprattutto grazie all'impegno profuso dagli artisti giapponesi nel concretizzare la visione dell'immenso mondo oltre Midgar..

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione di Final Fantasy 7 Rebirth, uno dei migliori giochi di Square Enix.