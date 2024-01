Final Fantasy 7 Rebirth: un minaccioso cosplay femminile di Cloud con la Buster Sword

L'uscita di Final Fantasy 7 Rebirth si avvicina e i fan non sono più nella pelle. L'entusiasmante ritorno in quel di Midgar si fa più vicino con una magistrale interpretazione condivisa dalla cosplayer Angel Gotchi, che non farà rimpiangere il Cloud Strife apprezzato nella compilation di remake della settima fantasia finale.

I dettagli emersi su Final Fantasy 7 Rebirth in questi ultimi giorni sono numerosi e passano dall'open world al combat system. Per un particolare aspetto, tuttavia, il titolo si discosterà dai canoni dei JRPG. Final Fantasy 7 Rebirth somiglierà a The Witcher 3, che in Square Enix pare abbiano molto apprezzato.

Final Fantasy 7 Rebirth è un JRPG che punta altissimo, che attualizzerà la narrazione con un racconto che vanterà elementi inediti, pur rispettando il nucleo e l'essenza dell'originale. In questo, i Numen vanteranno un ruolo fondamentale. In Final Fantasy 7 Rebirth non si potrà ingannare la morte e pare proprio che per quel personaggio non ci sia via di scampo.

Comunque, Cloud Strife è già pronto a rimettersi in movimento per compiere la sua missione. In questo cosplay femminile di Cloud da Final Fantasy 7 osserviamo l'eroe seduto su una scalinata, con un fiore in tasca e la iconica Buster Sword già tra le sue mani. La minaccia è però alle sue spalle. Sephiroth tiene sotto tiro un inconsapevole Cloud.