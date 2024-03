Final Fantasy 7 Rebirth: è meglio la modalità Attiva o quella Classica?

Se state per iniziare la vostra avventura in Final Fantasy 7 Rebirth, è molto probabile che siate indecisi su quale delle due modalità di gioco scegliere: Attiva o Classica. Scopriamo quali sono i vantaggi di ciascuna delle opzioni disponibili nell'esclusiva PlayStation 5.

Modalità Attiva

La Modalità Attiva di Final Fantasy 7 Rebirth è quella predefinita dell'esclusiva PlayStation 5, oltre che quella suggerita dagli sviluppatori. Quando si gioca con questa opzione legata al combattimento, il giocatore deve manualmente occuparsi sia degli spostamenti del personaggio in giro per l'arena che dell'esecuzione degli attacchi standard, il tutto in tempo reale. Esiste comunque la possibilità di rallentare il tempo per avere qualche istante in più e riflettere sulla prossima mossa: è sufficiente aprire il menu dei comandi affinché lo scorrere del tempo rallenti, evitando che finiate vittima degli attacchi degli avversari in campo.

Modalità Classica

Passando invece alla modalità Classica, il sistema di combattimento di Final Fantasy 7 Rebirth viene completamente stravolto e molte dinamiche vengono semplificate, dal momento che buona parte delle azioni viene automatizzato. Quando si gioca con questa opzione, infatti, l'intelligenza artificiale si occupa dei movimenti del protagonista, dell'esecuzione degli attacchi standard e delle azioni di difesa. Questo non implica che il giocatore debba limitarsi all'attivazione delle mosse speciali, poiché in qualsiasi momento può prendere il controllo del personaggio e muoversi/attaccare in autonomia. Per tornare alla modalità auto non bisogna fare altro che smettere di muovere l'eroe, così che tutto torni come prima.

