Final Fantasy 7 Rebirth, meglio la modalità Qualità o Performance? Il confronto

Al termine dell'ultimo State of Play, Square Enix ha pubblicato la demo di Final Fantasy 7 Rebirth permettendo così ai fan di avere un primo assaggio concreto sulle potenzialità dell'opera. E la versione dimostrativo ha permesso anche un'analisi delle due modalità grafiche disponibili, Qualità e Performance.

Attraverso un confronto video il noto canale Youtube ElAnalistaDeBits paragona le due opzioni disponibili in modo così da mettere in risalto le differenze. Si precisa anzitutto che la modalità Grafica ha una risoluzione dinamica di 2160p ed arriva a 30fps, mentre giocando a Performance la risoluzione fino a 1440p viaggiando a 60fps. A parte queste differenze, però, le due opzioni appaiono piuttosto simili tra loro a conferma dell'ottimo lavoro svolto da Square Enix in ambito tecnico.

Le differenze tra Qualità e Performance sono infatti decisamente sottili e riguardano più che altro dettagli di luci e ombre, la resa dei capelli dei personaggi e la draw distance, oltre alla resa delle textures e l'occlusione ambientale. In tutti questi casi la qualità generale appare praticamente sullo stesso livello senza nessuna differenza particolarmente rilevante, permettendo così di godersi al meglio il titolo Square Enix indipendentemente dalla modalità scelta.

Chiaramente si resta in attesa dell'uscita del gioco completo su PS5, prevista per il 29 febbraio 2024, per confronti ancora più approfonditi. Nel frattempo è stato anche confermato che l'esclusività temporale di Final Fantasy 7 Rebirth su PS5 è di tre mesi, con Square Enix che potrebbe poi eventualmente decidere di portare il gioco su altre piattaforme una volta concluso tale periodo.