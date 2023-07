Final Fantasy 7 Rebirth è il Most Wanted di Famitsu, assieme ad un iconico RPG Nintendo

Al netto di tutte le questioni relative alle vendite di Final Fantasy 16 in Giappone, la serie di Final Fantasy continua sempre ad essere al centro delle priorità e dei gusti del pubblico nipponico, come conferma anche la nuova classifica dei Most Wanted di Famitsu.

In prima posizione e con netto distacco rispetto agli altri giochi dell'elenco c'è infatti proprio lui, Final Fantasy VII Rebirth, seconda parte del remake di Final Fantasy VII in arrivo su PlayStation 5 all'inizio del 2024. Nonostante manchino ancora molti mesi prima dell'esordio sul mercato, con i rumor più ottimisti che parlano di Final Fantasy 7 Rebirth in arrivo a gennaio 2024, il pubblico giapponese attende con molta impazienza di continuare il viaggio di Cloud Strife e dei suoi compagni, come dimostrano i 588 voti totali ricevuti dall'opera targata Square Enix.

I giochi di ruolo continuano ad essere una priorità per i nipponici e, dopo l'uscita di Pikmin 4, a dominare gli interessi degli appassionati Nintendo troviamo ora Super Mario RPG Remake: il rifacimento del classico per SNES del 1996 sbarcherà su Nintendo Switch il prossimo 17 novembre, e sebbene per ora si sia visto ancora poco del progetto, c'è quanto basta per far schizzare in alto le aspettative, come si può intuire dai 419 voti ricevuti dall'opera Nintendo. Di seguito, ecco la nuova Top 10 dei Famitsu Most Wanted:

Final Fantasy VII Rebirth - 588 voti Super Mario RPG Remake - 419 voti Pragmata - 334 voti Like A Dragon 8 Infinite Wealth - 323 voti Super Mario Bros. Wonder - 286 voti Ys X Nordics - 281 voti Dragon Quest Monsters The Dark Prince - 260 voti Persona 3 Reload - 228 voti Like A Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name - 223 voti Momotaro Densetsu World Chikyuu wa Kibou de Mawatteru! - 217 voti

Con grande probabilità Final Fantasy VII Rebirth e Super Mario RPG continueranno a dominare le classifiche anche nelle prossime settimane, almeno fino a quando non vedranno finalmente la luce sul mercato.