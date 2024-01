Final Fantasy 7 Rebirth mostrerà il lato folle di Cloud, avverte il doppiatore

Dopo aver riannodato i fili della storia pubblicando un trailer con il riassunto di Final Fantasy 7 Remake, Square Enix ha anche dato la parola a Cody Christian, attore che interpreta Cloud nella versione inglese del sempre più vicino Final Fantasy 7 Rebirth.

In un'intervista apparsa sulle pagine del sito ufficiale di Square Enix, Christian ha discusso del suo personaggio e dell'evoluzione alla quale è andato incontro, aggiungendo che in Final Fantasy 7 Rebirth avremo modo di vedere sia il suo lato più vulnerabile, sia alcune fasi del suo passato.

Al di là di questi interessanti aspetti che avremo modo di approfondire a dovere quando potremo mettere le mani sul gioco, Christian ci ha anche stuzzicati anticipando una scena piuttosto sconvolgente con protagonista Cloud: "C'è un'intera sequenza - non so dirvi esattamente in quale punto del gioco e non voglio svelarvi troppo - nella quale vediamo un lato molto... folle di Cloud", ha spiegato Christian. "Il modo in cui viene esplorato questo aspetto e le interazioni con gli altri personaggi principali e con con chi lo conosce - mi emoziono al solo pensarci - è stato davvero, davvero bello. Sono entusiasta che i fan possano vederlo".

Chissà di cosa di tratta... Per fortuna non dovremo attendere moltissimo prima di scoprirlo, dato che il gioco arriverà tra un mese esatto, giorno più giorno meno: Final Fantasy 7 Rebirth è previsto per il 29 febbraio 2024 in esclusiva su PS5.