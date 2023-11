Final Fantasy 7 Rebirth: Nomura è curioso di capire cosa rende Sephiroth tanto popolare

In un'intervista a Shack News, Tetsuya Nomura, Creative Director di Final Fantasy 7 Rebirth, ha parlato fra i vari argomenti anche della grande popolarità di Sephiroth, uno dei personaggi più iconici non soltanto nel settimo episodio, ma anche nella saga in generale, riflettendo sui motivi per i quali piaccia così tanto.

"È certamente un personaggio che fa avanzare la storia in un modo davvero immenso e di grande impatto. Per quanto riguarda il fatto che Sephiroth sia un personaggio estremamente popolare, francamente, sono molto curioso di sapere cosa lo renda così intrigante per gli utenti, perché ho sentito questa opinione molto spesso", commenta Nomura.

"In primo luogo il suo aspetto, ne sono sicuro, ma forse c'è anche qualcosa nel suo background che esercita un fascino particolare su così tanti giocatori e lo rende un personaggio iconico."

Indubbiamente il personaggio di Sephiroth, che compare fra i personaggi giocabili di Final Fantasy 7 Rebirth in un certo frangente di storia, emana un'aura di mistero e di potenza che da sempre hanno un effetto magnetico sui giocatori. Anche il suo aspetto ha sicuramente avuto un ruolo, tant'è che i suoi lunghi capelli argentei hanno impresso il suo design nella mente di intere generazioni di giocatori.

Nomura ha anche osservato che "per Rebirth, penso che oltre a Cloud, anche Sephiroth sia un protagonista a cui possiamo pensare per questo titolo". Non è un caso che lo spadaccino compaia anche sulla cover art di Final Fantasy 7 Rebirth, il cui artwork ha un preciso significato.