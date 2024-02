Final Fantasy 7 Rebirth: Nomura e Hamaguchi parlano dell'aggiunta di Gilgamesh

Dopo aver mostrato Final Fantasy 7 Rebirth con uno spettacolare trailer ed un corposo video gameplay, Tetsuya Nomura e Naoki Hamaguchi di Square-Enix tornano a parlare dell'attesissimo JRPG, soffermandosi in particolar modo sull'aggiunta di Gilgamesh.

In una recente intervista con Famitsu, i co-director hanno parlato dell'introduzione di Gilgamesh nel mondo di Final Fantasy 7, dove era precedentemente assente. Gilgamesh apparirà come parte di una catena di missioni secondarie che si estende lungo l'intera mappa del gioco.

Nomura e Hamaguchi hanno confermato che la sequenza di missioni si intitolerà "Ancient Matters" e Gilgamesh apparirà per la prima volta nella quarta di queste. Alla domanda sull'inclusione del personaggio nel mondo di FFVII, Hamaguchi ha rivelato che Gilgamesh era uno dei tanti personaggi proposti dal co-director per essere incluso in una serie di missioni che attraversava varie regioni del gioco.

Nomura inizialmente pensava che l'inclusione di Gilgamesh in FFVII Rebirth sarebbe stata in contrasto con l'ambientazione del gioco, ma lo sviluppatore ha finito per apportare modifiche al personaggio e alla questline che avrebbero fatto sì che il suo aspetto si adattasse meglio al tono e all'ambientazione di FFVII Rebirth. Gilgamesh ha fatto la sua prima apparizione in assoluto in Final Fantasy V. Nomura ha detto di averlo progettato prima come un personaggio pixel art e l'artista Yoshitaka Amano ha in seguito creato le illustrazioni del personaggio secondo le indicazioni di Nomura. ​

Avete già scaricato la demo di Final Fantasy 7 Rebirth per PS5?