Final Fantasy 7 Rebirth non conquista Digital Foundry: l'analisi tecnica preliminare

Dalla nostra recensione di Final Fantasy 7 Rebirth è emerso come la seconda parte del remake di Final Fantasy VII sia uno dei migliori giochi Square Enix da diverso tempo a questa parte. Nonostante il successo qualitativo, però, non manca qualche sbavatura tecnica messa ben in evidenza anche da Digital Foundry.

La nota testata tech ha pubblicato il consueto video di approfondimento, specificando in ogni caso che si tratta ancora di un'analisi preliminare in quanto la redazione deve ancora finire Final Fantasy VII Rebirth. In ogni caso quanto giocato fino a questo momento ha permesso a Digital Foundry di avere un quadro già chiaro della situazione in attesa del verdetto tecnico definitivo. E sebbene il gioco venga descritto come un passo avanti rispetto al precedente Final Fantasy VII Remake, la sensazione è che Square Enix non abbia effettivamente sfruttato al meglio le potenzialità di PlayStation 5, soprattutto per quanto riguarda la modalità Performance.

Digital Foundry sottolinea anzitutto che sia giocando in Qualità che in Performance si raggiungono i framerate prestabiliti rispettivamente di 30fps e 60fps, con cali davvero occasionali. Nonostante ciò, la testata non è rimasta convinta dalla mancanza del motion blur in modalità Qualità che avrebbe potuto rendere più fluidi i movimenti della telecamera, mentre la modalità Performance offre visuali fin troppo sfocate proprio come visto anche nella demo del gioco (in seguito la patch per la demo di Final Fantasy 7 Rebirth ha ridotto la sfocatura, ma in ogni caso ci sono ancora margini di miglioramento).

Giocando in Qualità il problema della sfocatura è meno evidente, tuttavia non mancano più dettagli a schermo che non riescono a raggiungere i 4K. La sensazione di Digital Foundry, dunque, è che Final Fantasy VII Rebirth non abbia compiuto un vero e proprio salto generazionale, nonostante i miglioramenti rispetto al predecessore. Si resta comunque in attesa dell'analisi definitiva una volta che la testata avrà completato l'avventura.