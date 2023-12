Final Fantasy 7 Rebirth: non si può ingannare la morte, Nomura non ha dubbi

Continua il coverage di Final Fantasy VII Rebirth a cura di GameInformer, dal quale emerge una dichiarazione di Nomura piuttosto interessante riguardo all'approccio con la vita e la morta nella seconda parte di Final Fantasy VII Remake.

Il game director ha una idea molto chiara sull'argomento e sottolinea che "non si può ingannare la morte. Chi muore, non tornerà mai più in vita in Final Fantasy VII Rebirth." Tetsuya Nomura non cita però un personaggio in particolare e dunque non è chiaro se si riferisca a "QUEL personaggio" oppure no.

"Dai tempi dell'originale Final Fantasy VII, abbiamo stabilito che la vita è il tema centrale del racconto. Volevamo rappresentare la vita e la morte in modo assolutamente chiaro e netto. Prima di FF7 alcuni personaggi erano morti e poi tornati in vita in un modo o nell'altro. Ma la morte è un evento drammatico, spesso accade all'improvviso e la persona non tornerà mai più con noi. Sono convinto che la persona che muore non debba tornare in Final Fantasy VII Rebirth, così come nell'originale."

Dal coverage di GameInformer emergono anche dettagli sul combat system, sull'Open World e tante nuove informazioni su Final Fantasy 7 Rebirth, in uscita a febbraio 2024 in esclusiva su PlayStation 5.