Final Fantasy 7 Rebirth non stravolge troppo la storia per collegarsi ad Advent Children

Il progetto di rifacimento di Final Fantasy 7 si è rivelato molto più di una semplice riproposizione 1:1 del classico originale, avendo modificato ed espanso a dismisura la narrativa che i giocatori hanno avuto modo di apprezzare alla fine degli anni '90.

Final Fantasy 7 Rebirth, che a febbraio 2024 fungerà da seguito diretto per Final Fantasy 7 Remake, proseguirà sul medesimo binario tracciato dal predecessore, ossia modificando la storia con il duplice fine di sorprendere i fan della prima ora e allo stesso tempo renderla affine ai gusti del pubblico moderno. Nel corso di una chiacchierata con GamesRadar+, il veterano Yoshinori Kitase ha tuttavia spiegato che i cambiamenti, seppur presenti, non saranno eccessivi, dal momento che la storia in un modo o nell'altro dovrà comunque collegarsi al film Advent Children, descritto come parte del canone.

"Finiremo per collegarci ad Advent Children, che farà parte del canone. L'intera storia, gli sviluppi, non verranno stravolti in una maniera tale da non poter culminare, alla fine, in Advent Children. Trovare il giusto equilibrio è fondamentale. A conti fatti, non stiamo cercando di trasformare la storia di Final Fantasy 7 in qualcosa di radicalmente diverso. Il bilanciamento generale non lo permetterebbe, in ogni caso". Si tratta di una dichiarazione molto interessante, non c'è che dire, che non farà altro che alimentare ulteriori teorie tra i fan, che s'interrogheranno inevitabilmente su come tutto ciò potrebbe finire per collegarsi ad Advent Children. Avete già qualche teoria al riguardo?

A proposito della storia e della fedeltà all'originale, nel corso di un'intervista concessa ad Everyeye in esclusiva italiana, Kitase ha spiegato che, nonostante le modifiche agli eventi, le tematiche principali rimarranno le stesse: parliamo di aspetti come l'eterna battaglia tra natura e tecnologia, il concetto di identità, il ruolo del destino e l'importanza della libertà individuale