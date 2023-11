Final Fantasy 7 Rebirth, non solo Zack: altri personaggi secondari avranno più spazio

Come sappiamo, Final Fantasy 7 Rebirth darà spazio a Zack in un nuovo episodio. Tuttavia, questo amato personaggio, le cui avventure da protagonista sono narrate nello spin-off Crisis Core, non sarà l'unico a ricevere più spazio all'interno della seconda parte nella trilogia che ricrea il settimo episodio della saga.

Parlando ai nostri microfoni (qui potete recuperare l'intervista integrale a Naoki Hamaguchi), il Director non ha potuto sbottonarsi eccessivamente sul tanto atteso ritorno di Zack in Final Fantasy 7 Rebirth, né sul suo ruolo in particolare, che certo presumiamo essere centrale.

Ciò nonostante, Hamaguchi ha confermato che già nel Rebirth otterremo un primo inizio su come Zack sarà coinvolto nella narrazione, iniziando a farci un'idea di come la trama si evolverà dal secondo al terzo capitolo della trilogia legata al remake.

In generale, la presenza di Zack apre la strada a numerosi interrogativi, senza contare che ci saranno anche altri personaggi degli spin-off in Final Fantasy 7 Rebirth. Ancora una volta, non è dato sapere chi, ma indubbiamente le sorprese in serbo non mancheranno.

Hamaguchi conferma, inoltre, che sarà dato uno spazio maggiore anche a personaggi secondari che nelle sceneggiatura originale risultavano essere più marginali. Questo è il caso, ad esempio, di Priscilla di Under Junon, che sarà ritratta in più scene d'intermezzo e avrà un'importanza maggiore per la storia rispetto alla sua comparsa nell'opera originale.

Un discorso analogo vale per Dio, il gestore del Gold Saucer. Questo istrionico personaggio, che sicuramente i fan ricorderanno, vedrà ampliato il proprio ruolo, così come sono state estese le stesse attrazioni del noto centro di divertimenti. Come sempre, però, i giocatori scopriranno tutto a tempo debito.