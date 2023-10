Final Fantasy 7 Rebirth: non solo Zack, ci sono anche altri personaggi spin-off

Con l'operazione di rifacimento di Final Fantasy 7, cominciata con il RemakeRebirth, Square Enix si è avventurata in territori molto differenti da quelli del classico del 1997, dunque vi conviene prepararvi alle sorprese più disparate.

Sappiamo già che Zack Fair in Rebirth otterrà molto più spazio di quello che gli era stato riservato nel classico originale. Seppur fondamentale per la trama, nella storia del 1997 veniva solamente menzionato, prima di fare una semplice comparsa in qualche flashback. La storia del personaggio è stata approfondita solamente dopo, in spin-off come Final Fantasy 7: Crisis Core per PSP e il film Final Fantasy 7: Advent Children, garantendogli un'enorme popolarità tra i fan.

Ebbene, stando a quanto dichiarato dal Game Director Naoki Hamaguchi in un'intervista concessa a Tech Raptor, Zack non sarà l'unico personaggio spin-off a trovare spazio in Final Fantasy 7 Rebirth. "Sappiamo bene che, specialmente per il franchise di Final Fantasy 7, i personaggi degli spin-off hanno un grande seguito di fan. Ne siamo ben consci", ha ammesso Hamaguchi, prima di continuare: "Senza fare grossi spoiler, oltre a Zack - che non era nel gioco originale ma che sarà presente qui - posso dire che ci saranno altri personaggi degli spin-off di FF7 in Rebirth".

Per non rovinare la sorpresa, Hamaguchi ha preferito non rivelare l'identità di tali personaggi. Le possibilità sono molteplici in ogni caso, da Cissnei, Genesis, Angeal e Lazard di Crisis Core ai membri dell'organizzazione militare Deepground di Dirge of Cerberus, fino ad arrivare a Denzel e Kadaj di Advent Children. Nel corso degli anni l'universo di Final Fantasy 7 si è espanso a dismisura, dunque gli autori di Final Fantasy 7 Rebirth hanno sicuramente avuto l'imbarazzo della scelta.

Voi su chi puntate? Quale personaggio vi piacerebbe rincontrare nel gioco in uscita il 29 febbraio 2024 su PS5?