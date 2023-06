Final Fantasy 7 Rebirth: novità sul combat system, messaggio segreto da Square-Enix?

Dopo aver assicurato libertà e una miriade di storia in Final Fantasy 7 Rebirth, Square-Enix torna a fornirci un breve aggiornamento su quanto potremo aspettarci sulla prosecuzione del rifacimento di Final Fantasy 7, uno dei JRPG più amati di tutta la storia del gaming.

Il nuovo post pubblicato da Square-Enix su Twitter è questa volta incentrato sulle novità del combat system in Final Fantasy 7 Rebirth. In tanti sono curiosi di sapere se ci saranno modifiche sostanziali rispetto a Final Fantasy 7 Remake, ma il publisher si è limitato ad affermare che "In Final Fantasy 7 Rebirth si uniranno a voi nuovi personaggi in battaglia, potrete cooperare con altri membri del party in un modo ancora più ravvicinato che in passato". Informazioni piuttosto vaghe, che non ci rivelano eventuali cambiamenti drastici al gameplay, ma che ci confermano che, con l'aiuto del nostro party, potremo effettuare manovre offensive e difensive ancora più sinergiche rispetto a Final Fantasy 7 Remake.

Ciò che però ha catturato l'attenzione di alcuni fan è che alcune frasi di questi tweet periodici di Square-Enix sono stranamente evidenziate in verde. Che si nasconda un messaggio segreto dietro questi aggiornamenti? Come rivelato dall'utente Twitter aitakimochi, unendo le parole di queste frasi dal giapponese (in inglese assumano altri significati) è possibile ricavare alcuni concetti come: "Amici", "Lavorare Insieme", "Combattere", "I luoghi del destino", "Correggere il Tempo", "Preparati". Parole che potrebbero ricollegarsi in particolare ad un personaggio come Zack, già tornato protagonista in Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion, ma che potrebbero tranquillamente essere accostati in generale al gioco e al suo cast di personaggi. Al momento si tratta di una teoria non dimostrabile, e che potrà eventualmente raggiungere un risultato compiuto solo al termine dei messaggi pubblicati da Square-Enix.

Intanto la compagnia ha chiarito se serva giocare Final Fantasy 7 Remake per godersi Final Fantasy 7 Rebirth.