Final Fantasy 7 Rebirth: ecco quante ore ci vorranno per ottenere il Platino

Nel mentre gli appassionati della serie avranno già avviato il preload di Final Fantasy 7 Rebirth su PlayStation 5, emerge un interessante dato riguardante il JRPG di Square-Enix, in particolar modo per i completisti che vorranno esplorare ogni angolo della mappa di gioco.

Come riportato dal portale PowerPyx, sembra che ci vorranno tra le 150-200 ore per riuscire ad ottenere tutti i trofei previsti da Final Fantasy 7 Rebirth. Questo a testimonianza di quanto ricca sembra essere la nuova esperienza ruolistica curata da Square-Enix che riporta in vita un altro pezzo di uno dei JRPG più amati della storia videoludica.

Tra le attività più ardue che i giocatori dovranno portare a termine per mettere le mani sull'ambito trofeo di Platino abbiamo, oltre al completamento al 100% della campagna principale (circa 100 ore di gioco), anche quello di tutte le missioni VR in modalità Brutale/Leggendario (10-20 ore di gioco). Insieme a questo, bisognerà trovare tutti i tesori di Johnny (20-30 ore di gioco), e completare un secondo playthrough a livello Difficile. Tirando le somme, PowerPyx assegna un 7.5/10 la difficoltà del trofeo di Platino di Final Fantasy 7 Rebirth.

A poche ore ormai dal lancio, fissato al 29 febbraio su PS5, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Final Fantasy 7 Rebirth per prepararvi al meglio al ritorno di Cloud e compagni.