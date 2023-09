Final Fantasy 7 Rebirth e l'originale FF7 a confronto in un buffo video

Final Fantasy 7 Rebirth, la seconda parte del progetto che mira a ricreare l'universo del settimo episodio della saga con qualche rivisitazione, sarà il punto di unione fra novità e tradizione. In un video-confronto realizzato da IGN vediamo una famosa scena messa a paragone fra il Rebrith e l'originale.

L'evidente upgrade grafico dei giorni nostri si mostra in tutte le sue pantagrueliche proporzioni, quasi trasformando la nostra immaginazione di un tempo in ciò che ora vediamo su schermo. Non è un caso che Final Fantasy 7 Rebirth pesi oltre 150 GB su Playstation 5.

Il video mette in evidenza anche la ricchezza dei dettagli grafici in una delle scene più famose della settima fantasia finale. Come sappiamo dalle ultime interviste, il gioco promette oltre 100 ore di contenuti, con una gran varietà di minigiochi e attività secondarie.

Abbiamo anche provato Final Fantasy 7 Rebirth, dando uno sguardo al mondo di gioco e al suo sistema di combattimento. Quest'ultimo eredita alcuni aspetti dal predecessore, ma introduce nuove funzionalità, come ad esempio le mosse sinergiche da eseguire in coppia. Quanto all'esplorazione, il mondo sarà diviso in macro-regioni da esplorare e non mancheranno i veicoli tipici della saga, come i Chocobo, e fuoristrada indimenticabili come la Buggy.

Vi ricordiamo che Final Fantasy 7 Rebirth è previsto uscire in data 29 Febbraio 2024 in esclusiva temporanea su Playstation 5.