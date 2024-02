Final Fantasy 7 Rebirth: si possono importare i salvataggi della demo?

Se siete in attesa di Final Fantasy 7 Rebirth, è molto probabile che abbiate giocato o stiate per giocare la demo gratis su PlayStation 5. Scopriamo se è possibile trasferire i progressi di questa versione di prova in quella finale.

Per chi si stesse ponendo questa domanda, la risposta non è semplice. Gli sviluppatori hanno deciso infatti di permettere ai giocatori di trasferire i progressi della demo, ma solo una parte di essi. Coloro i quali giocheranno la demo di Final Fantasy 7 Rebirth, scaricabile gratuitamente sul PlayStation Store, potranno solo ed esclusivamente importare i progressi relativi al primo dei due capitoli giocabili, ossia quello ambientato a Nibelheim. Se nella memoria interna della vostra console è presente un salvataggio della demo al momento dell'avvio di Final Fantasy 7 Rebirth, allora potrete evitare di rigiocare questa porzione del gioco.

Discorso diverso vale per la sequenza ambientata a Junon, che andrà rigiocata a prescindere dal fatto che l'abbiate completata o meno nella versione demo. Il motivo di questa scelta da parte degli sviluppatori è molto semplice: questa porzione di gioco sarà differente nella versione finale rispetto a quanto visto nella demo e, di conseguenza, non avrebbe avuto senso far sì che i giocatori la saltassero. Se quindi volete approfittare della possibilità di trasferire i progressi dalla demo, dovete completare esclusivamente il capitolo di gioco che si svolge a Nibelheim.

In ogni caso, la presenza del salvataggio della demo in memoria vi permetterà anche di ottenere una serie di ricompense gratuite in Final Fantasy 7 Rebirth, tra le quali vi sono il Portafortuna Moguri (accessorio aumenta la quantità di risorse estratte a un ritmo prestabilito) e il Set da sopravvivenza (pacchetto contenente svariati oggetti utili per l'avventura).